На Львовщине в ДТП пострадали 5 человек, двое - дети
6 августа, 2018, 09:23
В воскресенье, 5 августа, на автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло ДТП с пятью пострадавшими, в том числе с двумя малолетними детьми
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.
Происшествие случилось в селе Горное Стрыйского района около 13:00.
"Столкнулись автомобили "Шкода Фобия", которым управлял 45-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился житель Дрогобыча. В результате ДТП травмированы пять человек, из них двое детей в возрасте пять и десять лет", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Врачи уточняют диагнозы пострадавших.
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