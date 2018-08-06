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На Львовщине в ДТП пострадали 5 человек, двое - дети

В воскресенье, 5 августа, на автодороге Киев-Чоп во Львовской области произошло ДТП с пятью пострадавшими, в том числе с двумя малолетними детьми

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Происшествие случилось в селе Горное Стрыйского района около 13:00.

"Столкнулись автомобили "Шкода Фобия", которым управлял 45-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился житель Дрогобыча. В результате ДТП травмированы пять человек, из них двое детей в возрасте пять и десять лет", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Врачи уточняют диагнозы пострадавших.

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