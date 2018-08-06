На Луганщине участника "народной милиции ЛНР" приговорили к 6 годам

6 августа, 2018, 14:41

На Луганщине к 6 годам лишения свободы приговорили участника т.н. "народной милиции "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что луганчанин участвовал в преступной деятельности вооруженного формирования на должности стрелка 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции "ЛНР".

В течение 2017 года мужчина осуществлял охрану военной техники "народной милиции "ЛНР", которая с применением тяжелого вооружения с 2014 года до сегодня обстреливает позиции военных, гражданские объекты и население на территории Луганщины. Кроме того, осужденный дежурил на одном из блокпостов Краснодонского района для не допущения доступа наблюдателей миссии ОБСЕ к местам пребывания военной техники.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.