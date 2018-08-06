На Луганщине участника "народной милиции ЛНР" приговорили к 6 годам
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Установлено, что луганчанин участвовал в преступной деятельности вооруженного формирования на должности стрелка 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции "ЛНР".
В течение 2017 года мужчина осуществлял охрану военной техники "народной милиции "ЛНР", которая с применением тяжелого вооружения с 2014 года до сегодня обстреливает позиции военных, гражданские объекты и население на территории Луганщины. Кроме того, осужденный дежурил на одном из блокпостов Краснодонского района для не допущения доступа наблюдателей миссии ОБСЕ к местам пребывания военной техники.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
- Напомним, в Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего военного, которого подозревают в дезертирстве из украинской армии в Крыму во время оккупации полуострова Россией.
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