На границе с Крымом оснастят центры предоставления админуслуг
Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, информируют Крым.Реалии.
По его словам, такие центры будут оборудованы в сервисной зоне, обустройство которой предполагается в соответствии с проектами, разработанными по реализации постановления Кабмина от 4 июля 2018 года.
"Административные услуги – это направление, реализация которого является первоочередной. Поэтому наша задача – максимально упростить процедуру, чтобы люди не тратили ни время, ни деньги, ни силы", – отметил Куркчи.
Он добавил, что в ближайшее время в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий планируют публично презентовать проекты по обустройству пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Сейчас они проходят процедуру окончательного согласования проектным институтом СБУ и Министерством регионального развития.
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