На границе с Крымом оснастят центры предоставления админуслуг

6 августа, 2018, 19:13

На административной границе с Крымом до конца года оборудуют центры предоставления административных услуг для жителей аннексированного полуострова

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, информируют Крым.Реалии.

По его словам, такие центры будут оборудованы в сервисной зоне, обустройство которой предполагается в соответствии с проектами, разработанными по реализации постановления Кабмина от 4 июля 2018 года.

"Административные услуги – это направление, реализация которого является первоочередной. Поэтому наша задача – максимально упростить процедуру, чтобы люди не тратили ни время, ни деньги, ни силы", – отметил Куркчи.

Он добавил, что в ближайшее время в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий планируют публично презентовать проекты по обустройству пунктов пропуска на админгранице с Крымом. Сейчас они проходят процедуру окончательного согласования проектным институтом СБУ и Министерством регионального развития.