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На Донбассе ранены двое украинских военных

6 августа с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применялось

Об этом сообщает пресс-центр сил ООС.

Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединское, Павлополь, Гнутово и Широкино.

В результате действий российских оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

 

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