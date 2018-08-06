На Донбассе ранены двое украинских военных
6 августа, 2018, 18:55
6 августа с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, тяжелое вооружение не применялось
Об этом сообщает пресс-центр сил ООС.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединское, Павлополь, Гнутово и Широкино.
В результате действий российских оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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