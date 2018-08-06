Медведев пригрозил "страшным конфликтом" в случае вступления Грузии в НАТО
6 августа, 2018, 11:04
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО "может спровоцировать страшный конфликт"
Об этом Медведев заявил в интервью радио "Коммерсантъ ФМ", передает ТАСС.
"Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это нужно", - сказал Медведев.
При этом глава российского правительства заявил, что российское военное вторжение в Грузию в 2008 году не было неотвратимым.
"Никакой неотвратимости не было", - подчеркнул Медведев.
Российские войска атаковали Грузию 8 августа 2008 года. После оккупации части Грузии российскими войсками и этнических чисток грузинских сел вокруг Южной Осетии было достигнуто соглашение о прекращении огня при участии международных посредников.
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