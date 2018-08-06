Мечтаем о Skoda - покупаем Lanos. Какие машины самые популярные среди украинцев
Онлайн-площадка по продаже автомобилей AUTO.RIA поделилась информацией, какие машины чаще всего покупают украинцы.
Подержанные авто: неизменный Lanos и ВАЗ забыт
За первое полугодие 2018 года было продано через AUTO.RIA продано почти 287 тыс. автомобилей с пробегом.
Больше всего сделок заключили в мае - в этом месяце было продано более 52 тыс. авто.
Всего же в 2018-м украинцы добавили на AUTO.RIA более 991 тыс. предложений, что на 34 тыс. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Самым популярным среди украинцев, как и ранее, остается Daewoo Lanos. С января было продано более 6,1 тыс таких автомобилей.
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Год назад, чтобы стать самой популярной покупкой на рынке б/у авто, этому представителю отечественного автопрома хватило бы отметки 4,45 тыс проданных единиц, отмечают в AUTO.RIA.
В 2018-м из ТОП-5 самых популярных авто в Украине полностью исчез ВАЗ.
Примечательно, что в 2017 второе место среди самых популярных автомобилей в Украине занимала модель ВАЗ 2106. В этом году ее “вытолкнула” из топа модель Volkswagen Passat B5.
Также еще год назад 5-место в топе было по ВАЗ 2101, в этом году там - Mercedes-Benz E-Класса.
Новые машины: желанная Toyota и “рабочий” Duster
Покупатели, которые интересуются авто из салона, с начала года больше всего звонков совершили в отношении таких брендов: Nissan, Volkswagen, Skoda и Renault.
Больше всего звонков получили автосалоны, продающие Toyota.
Активнее всего украинцы интересуются Skoda Octavia.
Предложения продажи этого автомобиля собрали больше всего просмотров. Впрочем, ближе к делу (до звонка в салон) автомобилисты отдают предпочтение другим маркам/моделям: в рейтинге звонков Skoda Octavia только на 9-м месте.
Специалисты AUTO.RIA отмечают особый интерес со стороны граждан к моделей Ravon: сразу два представителя бренда попали в ТОП-3 по звонкам автосалонам.
Больше всего звонков покупателей привлекают предложения о продаже Renault Duster.
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