Мечтаем о Skoda - покупаем Lanos. Какие машины самые популярные среди украинцев

6 августа, 2018, 12:38

Продажа автомобилей в Украине неуклонно растет. При этом украинцы перестают покупать ВАЗ и отдают предпочтение немецким производителям. Какие модели авто самые популярные

Онлайн-площадка по продаже автомобилей AUTO.RIA поделилась информацией, какие машины чаще всего покупают украинцы.

Подержанные авто: неизменный Lanos и ВАЗ забыт

За первое полугодие 2018 года было продано через AUTO.RIA продано почти 287 тыс. автомобилей с пробегом.

Больше всего сделок заключили в мае - в этом месяце было продано более 52 тыс. авто.

Всего же в 2018-м украинцы добавили на AUTO.RIA более 991 тыс. предложений, что на 34 тыс. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Самым популярным среди украинцев, как и ранее, остается Daewoo Lanos. С января было продано более 6,1 тыс таких автомобилей.

Читайте также: В Украине больше не будут выпускать Lanos. Что пошло не так в истории "народного авто"

Год назад, чтобы стать самой популярной покупкой на рынке б/у авто, этому представителю отечественного автопрома хватило бы отметки 4,45 тыс проданных единиц, отмечают в AUTO.RIA.

В 2018-м из ТОП-5 самых популярных авто в Украине полностью исчез ВАЗ.

Примечательно, что в 2017 второе место среди самых популярных автомобилей в Украине занимала модель ВАЗ 2106. В этом году ее “вытолкнула” из топа модель Volkswagen Passat B5.

Также еще год назад 5-место в топе было по ВАЗ 2101, в этом году там - Mercedes-Benz E-Класса.

Новые машины: желанная Toyota и “рабочий” Duster

Покупатели, которые интересуются авто из салона, с начала года больше всего звонков совершили в отношении таких брендов: Nissan, Volkswagen, Skoda и Renault.

Больше всего звонков получили автосалоны, продающие Toyota.

Активнее всего украинцы интересуются Skoda Octavia.

Предложения продажи этого автомобиля собрали больше всего просмотров. Впрочем, ближе к делу (до звонка в салон) автомобилисты отдают предпочтение другим маркам/моделям: в рейтинге звонков Skoda Octavia только на 9-м месте.

Специалисты AUTO.RIA отмечают особый интерес со стороны граждан к моделей Ravon: сразу два представителя бренда попали в ТОП-3 по звонкам автосалонам.

Больше всего звонков покупателей привлекают предложения о продаже Renault Duster.