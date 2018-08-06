Мать, которая пыталась продать сына на Закарпатье, отправили под домашний арест
6 августа, 2018, 18:18
Матери, которая пыталась продать своего сына 2016 года на Закарпатье, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с применением электронных средств контроля
Об этом говорится на сайте Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.
Отмечается, что сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей. Однако следственный судья, изучив материалы и заслушав позицию сторон, отклонил такое ходатайство.
- Напомним, 3 августа в Мукачево Закарпатской области полиция задержала женщину, которая хотела продать своего трехлетнего сына для попрошайничества. За это она хотела получить 2,5 тысячи долларов.
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