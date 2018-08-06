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Мать, которая пыталась продать сына на Закарпатье, отправили под домашний арест

Матери, которая пыталась продать своего сына 2016 года на Закарпатье, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с применением электронных средств контроля

Об этом говорится на сайте Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Отмечается, что сторона обвинения ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей. Однако следственный судья, изучив материалы и заслушав позицию сторон, отклонил такое ходатайство.

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