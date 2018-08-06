Киевлянин разозлился на оппонента и нанес ему удар саблей
Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Киева.
Правоохранители рассказали, что получили сообщение о нападении на прохожих, которое совершает человек с саблей. Пясля этого на вызов выехала следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента.
Злоумышленника задержали, им оказался 49-летний местный житель. А пострадавшего с ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.
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