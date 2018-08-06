Кремль в крови: сериал "Карточный домик" показал постеры к финальному сезону

6 августа, 2018, 14:33

Стриминговая платформа Netflix опубликовала новые постеры финального 6-го сезона сериала "Карточный домик" с изображением Кремля в крови

Их показали на Instagram-аккаунте сериала.

Это панорама из трех снимков, на которых изображен Кремль. По фотографиям стекают капли крови.

"Мы убийцы. Мы лгали слишком долго. [Это обращение к] президенту Петрову и его маленькому маринованнмуо огурчику", - написано в комментариях к фотографиям.

Позже создатели сериала опубликовали еще одну серию фотографий. На них люди держат в руках предвыборные плакаты в поддержку Клэр Андервуд.

"Я так не могу. Я не могу вернуться и быть первой леди. Через тридцать лет, умирая в хосписе, ты можешь оглянуться назад и гордиться всеми спасенными тобой жизнями. Или можешь быть забытым, цепляться за прошлое своими холодными мертвыми руками. Мы можем работать со страхом", - написано под снимками.

Ранее уже сообщалось, что в новом сезоне "Карточного домика" Клэр Андервуд, которую сыграла актриса Робин Райт, займет место своего мужа Фрэнка Андервуда и станет президентом.

Будущий сезон сериала станет последним. В нем будет 8 эпизодов. К Робин Райт присоединятся актеры Дайан Лэйн, Грег Киннир и Коди Ферн.

Премьера финального сезона "Карточного домика" состоится осенью 2018 года.