Коррупция на таможне ежегодно обходится Украине в 4 млрд евро, - СМИ
Об этом говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
Эти убытки больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка.
Согласно полученным журналистами документам, на товарах, которые ввозят в страну, в процессе таможенной регистрации меняют маркировку. Например, зонтики превращаются в щетки или зеркала.
Таким образом на одной партии груза Украина теряет тысячи евро. При этом в махинациях на таможне принимают участие сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.
В частности, для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.
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