Коррупция на таможне ежегодно обходится Украине в 4 млрд евро, - СМИ

6 августа, 2018, 14:37

Согласно результатам расследования немецких журналистов, Украина ежегодно из-за коррупции на таможне теряет более 4 миллиардов евро

Об этом говорится в материале немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

Эти убытки больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка.

Согласно полученным журналистами документам, на товарах, которые ввозят в страну, в процессе таможенной регистрации меняют маркировку. Например, зонтики превращаются в щетки или зеркала.

Таким образом на одной партии груза Украина теряет тысячи евро. При этом в махинациях на таможне принимают участие сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

В частности, для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.