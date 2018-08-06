Христианский Tinder: украинцы создали религиозное приложение для знакомств
6 августа, 2018, 13:04
Новое христианское приложение от украинских разработчиков называется Eden
Об этом пишет MC Today.
Приложение создали члены общественной организации "Территория ответственности". Eden созданный для того, чтобы объединить католиков, православных и протестантов в одном месте.
Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно сначала указать пол, рост, дату рождения и город проживания. Чтобы найти собеседника, также нужно определить возраст и местонахождение.
Приложение Eden разработали семь специалистов, которые занимаются маркетингом и дизайном. Работа длилась около года.
Приложение всегда будет оставаться бесплатным. Сейчас оно работает в Украине, Беларуси и США.
Скачать приложение можно на Android и iOS.
- Напомним, в Украине создали мобильное приложение для сравнения цен в супермаркетах
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