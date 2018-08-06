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Христианский Tinder: украинцы создали религиозное приложение для знакомств

Новое христианское приложение от украинских разработчиков называется Eden

Об этом пишет MC Today.

Приложение создали члены общественной организации "Территория ответственности". Eden созданный для того, чтобы объединить католиков, православных и протестантов в одном месте.

Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно сначала указать пол, рост, дату рождения и город проживания. Чтобы найти собеседника, также нужно определить возраст и местонахождение.

Приложение Eden разработали семь специалистов, которые занимаются маркетингом и дизайном. Работа длилась около года.

Приложение всегда будет оставаться бесплатным. Сейчас оно работает в Украине, Беларуси и США.

Скачать приложение можно на Android и iOS.

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