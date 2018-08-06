Христианский Tinder: украинцы создали религиозное приложение для знакомств

6 августа, 2018, 13:04

Новое христианское приложение от украинских разработчиков называется Eden

Об этом пишет MC Today.

Приложение создали члены общественной организации "Территория ответственности". Eden созданный для того, чтобы объединить католиков, православных и протестантов в одном месте.

Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно сначала указать пол, рост, дату рождения и город проживания. Чтобы найти собеседника, также нужно определить возраст и местонахождение.

Приложение Eden разработали семь специалистов, которые занимаются маркетингом и дизайном. Работа длилась около года.

Приложение всегда будет оставаться бесплатным. Сейчас оно работает в Украине, Беларуси и США.

Скачать приложение можно на Android и iOS.