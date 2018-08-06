Хакеры взломали Tinder военнослужащей и попытались "выудить" секретные данные у ее коллег
Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на внутренний документ ВВС. Информацию о взломе также подтвердило Минобороны Великобритании.
Мошенники от имени военнослужащей знакомились с другими военными, а в переписке пытались узнать что-нибудь об истребителе F-35 Lightning, которые недавно поступили на вооружение ВВС Великобритании.
Издание отмечает, что мошенники не смогли ничего узнать, поскольку девушка вовремя предупредила начальство и администрацию Tinder о взломе профиля. Кроме того, военные, которым писали хакеры, не были связаны с программой F-35 Lightning, поэтому не могли ничего рассказать.
Минобороны Великобритании выпустило заявление, в котором предупреждает военных о последствиях знакомства в социальных сетях с неизвестными. До сих пор непонятно, кто мог стоять за взломом аккаунта.
В заявлении министерства нет уточнений, кто мог стоять за взломом. Военных еще раз предупредили об опасности хакеров, которые владеют социальной инженерией. "Квалифицированный и убедительный оперативник может получить информацию через дружбу или сочувствие", - добавили в ВВС.
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