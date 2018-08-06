Катар получил ЧМ-2022 в результате заговора, - экс-президент ФИФА Блаттер

6 августа, 2018, 10:57

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер утверждает, что Катар получил чемпионат мира по футболу 2022 года в результате заговора

Об этом сообщает The Times.

Катар получил право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году благодаря заговору и политическому давлению. Об этом сообщил бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, которого цитирует британская газета The Times со ссылкой на книгу швейцарца "Моя Правда".

Катар получил право на проведение чемпионата мира в декабре 2010 года на заседании исполнительного комитета в Цюрихе. В голосовании приняли участие 22 члена исполкома ФИФА. Для победы за заявку должно было проголосовать не менее 13 человек. Катар опередил в голосовании США, Южную Корею, Японию и Австралию.

Блаттер уверяет, что он пытался объяснить своим коллегам по исполкому, что Катар не сможет принять чемпионат мира, но его не послушали. Блаттер обвиняет Катар в том, что право провести турнир страна выиграла в результате заговора, который нарушал все правила, и политического давления. Также он отмечает, что никто из членов исполкома не читал доклад инспекции ФИФА о странах, претендующих на организацию чемпионата, поскольку они уже решили, за кого будут голосовать.

"Если бы мы внимательно прочитали доклад, то увидели бы, что чемпионат мира нельзя проводить в Катаре", - написал Блаттер в книге. Также бывший президент ФИФА уверяет, что француз Мишель Платини, который занимал на тот момент должность вице-президента ФИФА и президента УЕФА, рассказал ему о том, что его попросили изменить свой голос на обеде в 2010 году с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Платини всегда опровергал факт такого разговора.

"Я не знаю и не хочу знать, была ли связь между получением Катара права на проведение чемпионата мира и тем, что произошло дальше. Доха потратила миллиарды евро на авиационные контракты с Францией на покупку парижского футбольного клуба ПСЖ", - отметил Блаттер.