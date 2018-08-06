Как собрать марсоход в домашних условиях. Инструкция от NASA

6 августа, 2018, 16:26

На сборку такого аппарата придется потратить не менее 200 часов и $2,5 тысячи

Об этом говорится на сайте NASA.

После запуска марсохода "Кьюриосити" специалисты NASA создали его уменьшенную и упрощенную версию под названием "ROV-E". Она предназначена не для серьезных исследований или запуска на другие планеты, а для демонстрации базовых принципов работы настоящего марсохода и обучения студентов и школьников основам робототехники.

Однако этот планетоход был построен из дорогих и уникальных деталей и не годился для самостоятельной сборки другими университетами и организациями.

Теперь инженеры создали новую, упрощенную версию марсохода, предназначенную именно для самостоятельной сборки с использованием общедоступных материалов.

Несмотря на заметно более простую конструкцию, марсоход сохранил много черт своего большого прототипа, в том числе одну из его главных особенностей - подвеску типа rocker-bogie, благодаря которой аппарат может передвигаться по сложному рельефу Марса.

Например, он может преодолевать препятствия с высотой, которая в два раза превышает диаметр колеса, сохраняя при этом контакт всех колес с поверхностью. Кроме того, эта подвеска эффективно перераспределяет вес между сторонами аппарата при преодолении препятствий.

Составители инструкции специально подбирали для марсохода детали, которые несложно найти. Например, они предлагают использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi и контроллер Xbox для управления.

На Github инженеры NASA выложили список со всеми необходимыми деталями и магазинами, где их можно найти. Согласно расчетам, компоненты для марсохода обойдутся в $2,5 тысячи, а его сборка займет как минимум 200 часов.