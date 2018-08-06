Гройсман прогнозирует рост средней зарплаты до 10 тыс. уже в этом году

6 августа, 2018, 15:59

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что к концу этого года средняя зарплата в стране увеличится до 10 тыс. грн

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Главный приоритет - средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. грн. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже свыше 8 тыс. грн", - сказал премьер.

Он отметил, что достижению этой цели способствует вся экономическая политика правительства, в частности в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.