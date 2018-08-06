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Гройсман прогнозирует рост средней зарплаты до 10 тыс. уже в этом году


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что к концу этого года средняя зарплата в стране увеличится до 10 тыс. грн

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Главный приоритет - средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тыс. грн. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже свыше 8 тыс. грн", - сказал премьер.

Он отметил, что достижению этой цели способствует вся экономическая политика правительства, в частности в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.

  • Как отмечалось, в Украине в июне самая высокая средняя заработная плата была в Донецкой области, она составила 9774 грн. Дальше идут Киевская и Днепропетровская области
 
 
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