Госдеп США вызвал представителя РФ из-за вмешательства в политику с помощью соцсетей

6 августа, 2018, 10:03

Помощник Госсекретаря США Майкла Помпео Весс Митчелл вызвал временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова, чтобы заявить о недовольстве использованием Россией соцсетей для вмешательства в дела США

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Ноерт.

"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в социальных сетях для провоцирования насилия и раскола в США", - написала Ноерт.

Чиновник подчеркнула, что Вашингтон "не потерпит такого агрессивного вмешательства".

"Мы приветствуем Действия Facebook, против злонамеренной активности и требуем, чтобы Россия и другие участники немедленно прекратили свое безрассудное поведение разжигание раскола и насилия. Мы не потерпим иностранные, в том числе российские, попытки разрушить наши демократические процессы и институты", - добавила Ноерт.