Госдеп США вызвал представителя РФ из-за вмешательства в политику с помощью соцсетей
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Ноерт.
"Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Жирнова, чтобы тот ответил на вопросы, касающиеся попыток Кремля использовать сообщения в социальных сетях для провоцирования насилия и раскола в США", - написала Ноерт.
Чиновник подчеркнула, что Вашингтон "не потерпит такого агрессивного вмешательства".
"Мы приветствуем Действия Facebook, против злонамеренной активности и требуем, чтобы Россия и другие участники немедленно прекратили свое безрассудное поведение разжигание раскола и насилия. Мы не потерпим иностранные, в том числе российские, попытки разрушить наши демократические процессы и институты", - добавила Ноерт.
We applaud @facebook’s actions targeting malign activity and demand that #Russia and other actors immediately cease their reckless behavior fomenting division and violence. We will not tolerate foreign, incl. Russian, attempts to subvert our democratic processes and institutions. pic.twitter.com/ijbIvYCKMz— Heather Nauert (@statedeptspox) 2 августа 2018 г.
- Напомним, Сенат США создает координационный центр по борьбе с гибридными угрозами России.
- Еврокомиссия предупредила о внешнем вмешательстве в выборы в Европарламент.
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