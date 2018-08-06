Голосового помощника Alexa научили отпугивать грабителей

6 августа, 2018, 17:23

Создатели голосового ассистента Alexa ввели функцию для тех, кто боится, что жилье ограбят во время отсутствия владельцев

Как пишет TechCrunch, эта опция создаст эффект присутствия людей в помещении, имитируя разнообразные разговоры, что потенциально может отпугнуть воров.

Разработчики назвали функцию Away Mode - при ее включении устройство запускает специальные разговоры, записанные с комедийных проектов. Они должны дать понять злоумышленникам, что дома кто-то есть. Система будет воспроизводить разговоры с проектов SNL, UCB и телешоу "В Филадельфии всегда солнечно".

Кроме того, пользователь сможет выбрать тему разговора. Это может быть имитация семейной ссоры, конфликта из-за того, какую телепередачу хотят смотреть "жильцы дома"; также можно выбрать более спокойные беседы, например, обсуждение книги.

При этом в компании отметили, что голоса и содержание "бесед" настолько "невыносимые", что у потенциальных воров должен "отпасть желание проникать в дом или квартиру".

Разговор можно переключать - для этого достаточно сказать устройства "далее". Каждая из аудиодорожек длится от 30 минут до часа, поэтому разработчики не советуют использовать данный метод во время длительных путешествий, он скорее подойдет для случаев, когда вы ненадолго покидаете дом. Alexa также может воспроизводить звуки сирены или лай собак.