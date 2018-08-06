Глава "Нафтогаза" заявил, что регулярно получает угрозы

6 августа, 2018, 12:35

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорит, что ему регулярно угрожают

Об этом Коболев заявил в интервью изданию "Экономическая правда".

"Мне регулярно поступают различные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос относительно того, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

Ранее стало известно, что служба безопасности "Нафтогаза" повысила степень мер безопасности Коболева. В частности, основное внимание было уделено предотвращению (предупреждению) внешних (уличных) угроз жизни и здоровью.

В связи с этим было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля Cadillac Escalade.