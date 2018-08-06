Глава "Нафтогаза" заявил, что регулярно получает угрозы
Об этом Коболев заявил в интервью изданию "Экономическая правда".
"Мне регулярно поступают различные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос относительно того, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".
Ранее стало известно, что служба безопасности "Нафтогаза" повысила степень мер безопасности Коболева. В частности, основное внимание было уделено предотвращению (предупреждению) внешних (уличных) угроз жизни и здоровью.
В связи с этим было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля Cadillac Escalade.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной.
- "Нафтогаз" начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
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