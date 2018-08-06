Геращенко заявил, что покушение на Гандзюк организовали чиновники, а не полиция
Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
По подозрению в обливании кислотой задержали херсонца Новикова Николая Николаевича, 1978 года. Он ранее судимый по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием и является членом одной из преступных группировок Херсонской области
Геращенко утверждает, что задержанный, скорее всего, выполнял чей-то заказ.
"Сейчас полиция изучает его контакты. Мы рекомендуем Новикову дать чистосердечное признание: рассказать, кто был заказчиком, кто был организатором. Это в значительной степени сократит ему срок. Если он будет замыкаться – получит по максимуму", - подчеркнул он.
При этом Геращенко добавил, что "определенные наметки, кто был заказчиком, уже есть".
"Могу сразу сказать, что никакого отношения эти заказчики и организаторы не имеют к полиции, хотя Екатерина Гандзюк и ее друзья регулярно и публично заявляли, что к этому имеет отношение полиция. Это абсолютная неправда", - заявил советник министра МВД.
По его словам, основные подозрения правоохранителей заключаются в том, что покушение на Гандзюк связано с ее критикой в адрес отдельных чиновников.
Геращенко убежден, что шансов у Новикова на доказывание невиновности нет.
"Отслежена вся его работа, даже известно, где он приобрел серную кислоту", - отметил он.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу. По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыто ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- Журналисты опубликовали фоторобот возможного нападавшего. За информацию о его местонахождении предлагают 100 тыс грн.
- 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
- 6 августа подозреваемому должны были избирать меру пресечения, однако не сделали этого, защитник Новикова не появился.
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