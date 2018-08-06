Геращенко заявил, что покушение на Гандзюк организовали чиновники, а не полиция

6 августа, 2018, 15:37

Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко заявил, что покушение на Гандзюк было, вероятно, заказом отдельных чиновников, которых она критиковала, и не связано с полицией

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

По подозрению в обливании кислотой задержали херсонца Новикова Николая Николаевича, 1978 года. Он ранее судимый по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием и является членом одной из преступных группировок Херсонской области

Геращенко утверждает, что задержанный, скорее всего, выполнял чей-то заказ.

"Сейчас полиция изучает его контакты. Мы рекомендуем Новикову дать чистосердечное признание: рассказать, кто был заказчиком, кто был организатором. Это в значительной степени сократит ему срок. Если он будет замыкаться – получит по максимуму", - подчеркнул он.

При этом Геращенко добавил, что "определенные наметки, кто был заказчиком, уже есть".

"Могу сразу сказать, что никакого отношения эти заказчики и организаторы не имеют к полиции, хотя Екатерина Гандзюк и ее друзья регулярно и публично заявляли, что к этому имеет отношение полиция. Это абсолютная неправда", - заявил советник министра МВД.

По его словам, основные подозрения правоохранителей заключаются в том, что покушение на Гандзюк связано с ее критикой в адрес отдельных чиновников.

Геращенко убежден, что шансов у Новикова на доказывание невиновности нет.

"Отслежена вся его работа, даже известно, где он приобрел серную кислоту", - отметил он.