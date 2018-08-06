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Евросоюз блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории


фото: REUTERS
Европейский Союз блокирует действие новый санкций США против Ирана на своей территории с 7 августа

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Этот шаг объясняют тем, что это поможет смягчить воздействие санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране.

"Обновленное "блокирующее" постановление является частью поддержки Европейского Союза продолжение полной и эффективной реализации иранского ядерного договора, в том числе путем поддержки торгово-экономических отношений между ЕС и Ираном, которые были нормализованы после отмены санкций, связанных с ядерным оружием", - говорится в сообщении.

Процесс обновления "блокирующего постановления" Еврокомиссия запустила 6 июня. У Европарламента и Совета ЕС было 2 месяца для возражения. Поскольку замечаний не было, меры вступают в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС 7 августа.

Евросоюз принял "блокирующее постановление" в ноябре 1996 года. Оно позволяет европейским компаниям не подчиняться определенным решениям Вашингтона по поводу санкций. Кроме того, компании могут получить компенсации за вызванные ограничениями потери.

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