Если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры, Азовское море станет российским. А потом и Одесса, - британский полковник

6 августа, 2018, 07:48

Критичность военно-политической ситуации в акватории Азовского моря можно оценить в 7-8 баллов по условной 10-балльной шкале

И если не прибегать к однозначным шагам с целью защиты суверенитета и территориальной целостности, положение дел в южной части Украины и в дальнейшем будет ухудшаться, заявил военный эксперт из Великобритании, полковник в отставке Глен Грант в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковським на канале Еспресо.TV.

Особое внимание он при этом обратил на Мариуполь.

"Город становится просто лишенным товарооборота. Несмотря на то, что Россия останавливает судна, которые направляются в Мариуполь, бизнесмены будут заниматься чем-то другим. Ведь никто не хочет терять деньги и время. Они просто сменят сферу своей деятельности. Именно такова тактика (россиян - ред.): фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря в русское. И, на самом деле, так действительно и будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а значит и пространство между Азовским морем и Крымом", - пояснил эксперт.

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После этого следующим объектом блокады и дальнейшего захвата, добавил Грант, будет "территория от Крыма до Румынии".

"Начнется игра, во время будут пытаться перекрыть доступ к Одессе... Очевидно, что это будет следующий шаг россиян", - подчеркнул полковник.

В то же время, как он отметил, американские военные корабли, которые находятся возле Одессы на учениях или во время плановых маршрутов, не пойдут на то, чтобы открывать огонь по россиянам. Зато Укране сейчас следует просить США о предоставлении ей кораблей Соединенных Штатов в собственное распоряжение, как это делал Уинстон Черчилль, поскольку ВСУ, как и британская армия в начале Второй мировой войны, сейчас не имеет крепкого флота, добавил Грант.

"Черчилль просто умолял Америку про военные корабли. То есть он уехал в Америку и умолял о военных кораблях. Но я не вижу никого, кто молил бы о военных кораблях в данный момент здесь, в Украине", - подытожил он.