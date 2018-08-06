 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС примет "патронаж" над некоторыми городами Донбасса для их восстановления, - Порошенко

Страны Евросоюза готовы приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российских войск территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он пояснил, что во время саммита Украина-ЕС стороны договорились о запуске его инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий.

Это делается для внедрения проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Порошенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2018 понедельник

5 августа, 2018 воскресенье

больше новостей

6 августа, 2018 понедельник

5 августа, 2018 воскресенье

4 августа, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать