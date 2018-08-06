ЕС примет "патронаж" над некоторыми городами Донбасса для их восстановления, - Порошенко
6 августа, 2018, 09:30
Страны Евросоюза готовы приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российских войск территорий Донецкой и Луганской областей
Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.
Он пояснил, что во время саммита Украина-ЕС стороны договорились о запуске его инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий.
Это делается для внедрения проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.
"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Порошенко.
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