ЕС примет "патронаж" над некоторыми городами Донбасса для их восстановления, - Порошенко

6 августа, 2018, 09:30

Страны Евросоюза готовы приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российских войск территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

Он пояснил, что во время саммита Украина-ЕС стороны договорились о запуске его инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных государств-членов ЕС над отдельными городами и районами этих территорий.

Это делается для внедрения проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.

"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Порошенко.