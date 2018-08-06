Эксперт рассказал, почему упала гривня

6 августа, 2018, 17:53

Падение гривни в Украине, которое наблюдается с конца июля, сезонное и происходит каждый год

Об этом в эфире Еспресо.TV Илья Несходовский, экономист, эксперт реанимационного пакета реформ.

"Наша валюта является сезонной и она постоянно летом падает. Наложилось несколько факторов. Один из них то, что в конце месяца произошло возмещение НДС, принятие решения о выводе средств в качестве дивидентов, у нас состоялось погашение облигаций внутригосударственного займа нерезидентами и это спровоцировало рост доллара", - сказал Несходовский.

По его словам, после этого курс будет повышаться, и в конце этого года мы можем ожидать, что он вырастет до 30. Кроме того, что население будет скупать валюту, еще и представители бизнеса на этом колебании будут зарабатывать.

"Дальше срабатывает и принятие решения представителями бизнесов, чтобы закупаться и получить дополнительные 10%, а в пересчете на годовой это фактически 20%. Ни один банк не дает такой процент", - сказал Несходовский.

В конце он добавил, что ситуация не критическая и, возможно, ее стабилизируют.