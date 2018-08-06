Эксперт рассказал, почему упала гривня
Об этом в эфире Еспресо.TV Илья Несходовский, экономист, эксперт реанимационного пакета реформ.
"Наша валюта является сезонной и она постоянно летом падает. Наложилось несколько факторов. Один из них то, что в конце месяца произошло возмещение НДС, принятие решения о выводе средств в качестве дивидентов, у нас состоялось погашение облигаций внутригосударственного займа нерезидентами и это спровоцировало рост доллара", - сказал Несходовский.
По его словам, после этого курс будет повышаться, и в конце этого года мы можем ожидать, что он вырастет до 30. Кроме того, что население будет скупать валюту, еще и представители бизнеса на этом колебании будут зарабатывать.
"Дальше срабатывает и принятие решения представителями бизнесов, чтобы закупаться и получить дополнительные 10%, а в пересчете на годовой это фактически 20%. Ни один банк не дает такой процент", - сказал Несходовский.
В конце он добавил, что ситуация не критическая и, возможно, ее стабилизируют.
- Напомним, Минэкономразвития прогнозирует, что к концу 2018 года обменный курс гривни к доллару составит 28,5 грн/доллар.
- На понедельник, 6 августа, НБУ установил валютный курс на уровне 27,09 грн/долл. и 31,4 грн/евро.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-