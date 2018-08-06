Действительно ли кальян безопаснее сигарет, - исследование

6 августа, 2018, 11:50

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вред для здоровья от курения кальяна можно сравнить с курением обычных сигарет

Исследование опубликовано в журнале American Journal of Cardiology.

Ученые провели свой эксперимент на группе из 48 добровольцев, которым предложили покурить кальян в течение 30 минут. Специалисты также замеряли сердечный ритм, артериальное давление, уровень никотина в крови до и после курения кальяна.

В результате ученые выяснили, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, курение кальяна заметно повысило показатель артериальной жесткости - ключевого фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие данные, по словам ученых, можно сравнить с теми, что наблюдаются у курильщиков обычных сигарет. Итак, распространенное мнение, что кальяны наносят гораздо меньший вред, чем обычные сигареты, себя не оправдывает.

Кроме того, как заявляют ученые, в табаке для кальяна содержатся искусственные химические вещества, которые законодательно запрещено использовать при производстве обычных сигарет. Такие вещества могут нанести еще больший вред здоровью человека.

Ученые также надеются, что их исследование привлечет внимание общественности, а курение кальяна и производство табака для него будет регулироваться законом.