Библиотеки Одессы присоединились к проведению конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

6 августа, 2018, 13:16

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" продолжает наращивать географию проведения голосования за лучшие книги. К проведению финального этапа конкурса присоединились библиотеки Одессы

Как и в прошлом году, определение победителей пройдет в "Центральной городской библиотечной системе для детей" г. Одессы, которая насчитывает более двух десятков библиотек.

"Конкурсы проводить важно, потому что они определяют лучших. Мы приветствуем инициативу и привлекаем к участию наших читателей, тем более голосование будет идти за современные книги, которыми больше всего интересуются посетители библиотек", - рассказала Марина Итрухина заместитель директора по библиотечной работе КУ "ЦМБС для детей".Одессы.

В библиотеках КУ "ЦМБС для детей".Одессы (20 библиотек) можно будет проголосовать не только книги для детей, но и избрать лучшую книгу для взрослых.

Присоединилась к проведению голосования среди читателей и "Центральная городская библиотека им. И.Рядченка Черноморской ЦБС". В библиотеке рассказали, что книжные конкурсы важны еще и потому, что популяризируют чтение, развивают литературу, помогают в поиске талантливых авторов, воспитывают художественный и эстетический вкус и позволяют узнать вкусы и привязанности любителей книг. Именно читатели, по мнению библиотекарей, должны быть главными судьями.

Ведь, если не удается достучаться до сердца книголюба, то книге не суждено жить в сердцах и на полках библиотек.

Определение победителей конкурса пройдет с сентября до конца октября 2018 года.

Где пройдет голосование в Одессе и области:

Библиотеки КУ "ЦМБС для детей".Одессы (перечень с адресами здесь).

"Центральная городская библиотека им. И.Рядченка Черноморской ЦБС" (г.Черноморск, ул. Мира, 30).

Библиотеки, которые еще не присоединились к конкурсу, но имеют желание, просим писать на book@espreso.tv.