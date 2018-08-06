Британская группа Slaves приедет с концертом в Киев

6 августа, 2018, 16:13

Британская группа Slaves во второй раз выступит в Киеве с концертом: в этом году они презентуют новый альбом

Новая пластинка называется Acts Of Fear And Love, которую бэнд презентует 17 августа. В него войдут 9 новых песен, которые группа записала в Брюсселе. Над ними Slaves работали с продюсером Джойлоном Томасом.

Slaves – это британский панк-рок дуэт, основанный в 2012 году в Великобритании. Известными они стали в 2015 году, когда выпустили дебютный альбом под названием Are You Satisfied?.

Впервые в Украине группа была три года назад. За это время они записали две пластинки и были номинированы на премию Mercury Prize.

Выступление состоится 17 октября в клубе Atlas. Билеты появятся в продаже 10 августа в 12:00 по ссылке.