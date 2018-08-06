Бомбезная шутка: в Днепре мужчина дал другу гранату, выдвинув чеку у него на глазах

6 августа, 2018, 13:37

В Днепре 5 августа местный житель решил пошутить и дал товарищу гранату, приведя ее в готовность к взрыву

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Полицейские, которые прибыли по вызову, помогли мужчине удержать боеприпас и пытались не допустить взрыва. Уже на месте сотрудники ГСЧС выяснили, что граната не имеет запала и не представляет опасности.

Корпус гранаты мужчине дал товарищ, который решил пошутить, отсоединив от нее предохранительную чеку.

Выяснив личность и место проживания шутника, правоохранители совместно со спецподразделением "КОРД" провели обыск в доме 58-летнего местного жителя. В результате обыска они обнаружили и изъяли снаряд для миномета и часть корпуса от другого боеприпаса.

Найденные боеприпасы направлены на исследование в НИЭКЦ. Мужчине грозит ответственность по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до 7 лет лишения свободы.