Большинство людей гибнет на необорудованных пляжах, - ГСЧС

6 августа, 2018, 20:14

За последний месяц количество случаев гибели людей на воде в Украине значительно возросло

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС.

"Эти два месяца, даже последний месяц характеризуется тем, что гибель людей на воде значительно возросла. По Киевской области с начала года 46 погибших. И фактически ежедневно в Киевской области мы фиксируем одного-двух погибших. Стоит отметить, что большинство людей гибнут на необорудованных пляжах. Это - небольшие деревенские пруды, где люди идут купаться, не зная дна", - сказала Рубан.

Она отметила, что гибнут преимущественно люди молодого возраста. И очень много в последнее время зафиксировано случаев гибели на воде детей. Рубан напомнила взрослым, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних на водоемах.

По состоянию на 31 июля на водоемах Украины погибло 704 человека, из которых 70 детей.