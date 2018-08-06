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Большинство людей гибнет на необорудованных пляжах, - ГСЧС


фото: з відкритих джерел
За последний месяц количество случаев гибели людей на воде в Украине значительно возросло

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала Виктория Рубан, пресс-секретарь ГСЧС.

"Эти два месяца, даже последний месяц характеризуется тем, что гибель людей на воде значительно возросла. По Киевской области с начала года 46 погибших. И фактически ежедневно в Киевской области мы фиксируем одного-двух погибших. Стоит отметить, что большинство людей гибнут на необорудованных пляжах. Это - небольшие деревенские пруды, где люди идут купаться, не зная дна", - сказала Рубан.

Она отметила, что гибнут преимущественно люди молодого возраста. И очень много в последнее время зафиксировано случаев гибели на воде детей. Рубан напомнила взрослым, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних на водоемах.

По состоянию на 31 июля на водоемах Украины погибло 704 человека, из которых 70 детей.

 

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