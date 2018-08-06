Более 10 тысяч украинцев находятся в плену за границей, - МИД
Об этом заявил государственный секретарь МИД Андрей Заяц во время брифинга 6 августа, передает Еспресо.TV.
"По состоянию на 30 июня этого года, это последняя общая статистика, которую мы имеем, по всему миру арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание более 10 тыс. граждан Украины. Из них - более 6500 приговорены к лишению свободы", - заявил Заяц.
Он добавил, что консульская служба МИД работает над каждым случаем из этих более 10 тыс. Первым приоритетом является политически мотивированные осужденные, приговоренные к смертной казни и приговоренные к пожизненному лишению свободы.
"В последнее время совместно с коллегами из юстиции мы активизировали работу по заключению договоров о передаче осужденных личностей. На особом контроле у нас два дела - Олега Сенцова и Александра Кольченко, поскольку российская сторона продолжает игнорировать наши запросы о предоставлении инфорации о состоянии их здоровья" , - отметил Заяц.
- Напомним, 3 августа освободили крымчанина Александра Костенко, который отбывал наказание в российской исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.
- На выходе из колонии его встретил украинский консул Геннадий Брескаленко. Вместе они отправились в Москву.
- С Костенко успел пообщаться по телефону президент Украины Петр Порошенко.
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