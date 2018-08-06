Более 10 тысяч украинцев находятся в плену за границей, - МИД

6 августа, 2018, 16:57

В разных странах мира более 10 тысяч украинцев находятся в плену

Об этом заявил государственный секретарь МИД Андрей Заяц во время брифинга 6 августа, передает Еспресо.TV.

"По состоянию на 30 июня этого года, это последняя общая статистика, которую мы имеем, по всему миру арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание более 10 тыс. граждан Украины. Из них - более 6500 приговорены к лишению свободы", - заявил Заяц.

Он добавил, что консульская служба МИД работает над каждым случаем из этих более 10 тыс. Первым приоритетом является политически мотивированные осужденные, приговоренные к смертной казни и приговоренные к пожизненному лишению свободы.

"В последнее время совместно с коллегами из юстиции мы активизировали работу по заключению договоров о передаче осужденных личностей. На особом контроле у ​​нас два дела - Олега Сенцова и Александра Кольченко, поскольку российская сторона продолжает игнорировать наши запросы о предоставлении инфорации о состоянии их здоровья" , - отметил Заяц.