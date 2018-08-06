Бангладеш всколыхнули массовые протесты: десятки пострадавших

6 августа, 2018, 12:10

В столице Бангладеш, городе Дакка, тысячи школьников и студентов седьмой день подряд вышли на акцию протеста с требованием обеспечить безопасность на дорогах: 25 подростков пострадали в результате столкновений с полицией

Об этом сообщает BBC.

Так, акции протеста начались после того, как скоростной автобус сбил на смерть мальчика и девочку. Протестующие в возрасте около 13 лет, многие из которых были в школьных формах, останавливали движение на дорогах и проверяли лицензии и исправность автомобилей.

"Мы не уйдем, пока наши требования не удовлетворят. Мы хотим безопасных дорог и безопасных водителей", - заявил один из протестующих.

Полиция применила против подростков слезоточивый газ.

Кроме того, журналисты BBC рассказали, что протестующие напали на них и разбили камеры.