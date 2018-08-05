За несколько дней августа на водоемах погибло более 20 человек
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.
Рост количества погибших на воде спасатели связывают с жаркой погодой в стране, из-за которой отдых у водоемов выбирает большинство людей. Кроме того, во многих случаях причиной гибели отдыхающих было несоблюдение правил безопасности.
Всего с начала года в украинских водоемах погибли 774 человека, в том числе 79 детей. Спасено за тот же период 577 человек, из которых 105 - дети.
В связи с все большим количеству случаев гибели на воде представители ГСЧС напоминают о правилах поведения во время отдыха у водоемов: купаться только на специально оборудованных пляжах, не нырять в незнакомых местах, не заплывать далеко и не плавать в одиночестве, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не плавать более 20 минут и не подплывать к лодкам, катерам и судам. Кроме того, спасатели напоминают о том, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды и позволять им самостоятельно посещать водоемы.
- Как сообщалось, из-за грозы в части областей объявлено предупреждение.
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