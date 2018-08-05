Из-за грозы в части областей объявлено предупреждение

5 августа, 2018, 10:18

5 августа ГСЧС предупреждает о грозе, изменении гидрологической ситуации на водоемах и о пожарной опасности в стране

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей - грозы.

"5 августа в Киеве кратковременный дождь, местами гроза. Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве будет переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с, температура днем 28-30° тепла", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, 5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,1 – 0,5 м над уровнями. Местами возможен начальный выход воды на заводь.

Также 5 августа и в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа и на Полтавщине, Житомирщине и Винниччине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В г. Киеве 5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.