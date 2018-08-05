В Украине на еврономерах ездит каждое 10-е авто - СМИ
Об этом сообщает проект Opendatabot.
"По данным Мининфраструктуры, в 2017 году в Украине зарегистрировано 6,9 млн легковых автомобилей. В прошлом году доля автомобилей с иностранной регистрацией составила 10% от общего количества легковушек", - говорится в публикации.
Вместе с тем, отмечается, что точную цифру, сколько же в стране находится автомобилей на еврономерах, определить сложно. Дело в том, что часть транзитных "евроблях" конвертируется в автомобили, которые находятся в режиме "временного ввоза". Еще какой-то процент транзитных машин остается в Украине с нарушениями сроков.
Кроме того, некоторые машины постоянно курсируют за границу и обратно, особенно в приграничных регионах (их называют "пересечниками").
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Машины с иностранной регистрацией въезжают в Украину в двух таможенных режимах: транзит и временный ввоз. Первый позволяет автомобилю находиться здесь не более 5 дней, или 10 - если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. Второй дает возможность эксплуатировать авто без уплаты таможенных пошлин в течение 1 года.
По данным Государственной фискальной службы, в режиме транзита в 2016 году в Украину въехали 127,5 тыс авто. В 2017 году эта цифра выросла почти в 2 раза - до 212 тыс.
За первые шесть месяцев 2018 года объемы транзита авто с иностранной регистрацией превысили показатели всего 2016 года и составили 152,4 тыс ед.
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При этом 57,9 тыс "транзитных" автомобилей находятся в стране с нарушениями срока.
Больше всего въезжает в Украину машин с польской регистрацией, затем идут Литва, Германия, Болгария и Чехия.
- Как известно, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и ужесточить ответственность за использование нерастаможенных авто.
- Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.
- Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
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