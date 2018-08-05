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В Швеции полицейские из-за игрушечного пистолета застрелили аутиста с синдромом Дауна

В Швеции полицейские застрелили 20-летнего парня с синдромом Дауна и аутизмом, который вышел из дома с игрушечным пистолетом.

Об этом пишет The Local со ссылкой на прокурора, который ведет предварительное расследование действий полиции.

"Выяснилось, что объект был какой-то игрушечный. Также выяснилось, что более одного офицера стреляли из служебного оружия", - говорится в сообщении.

Известно, что полиция открыла огонь во время проведения проверки в центральном районе шведской столицы Вазастан в связи с "угрожающей ситуацией".

"Если полиция применяет служебное оружие против любого лица, то, как правило, проводится предварительное расследование, но в настоящее время ни один сотрудник полиции не подозревается в совершении какого-либо преступления. Предварительное следствие начато для того, чтобы мы могли осуществить следственные мероприятия", - сказал прокурор.

В Швеции этого года от пуль полицейских погибли уже семь человек.

 
 
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