В Швеции полицейские из-за игрушечного пистолета застрелили аутиста с синдромом Дауна
Об этом пишет The Local со ссылкой на прокурора, который ведет предварительное расследование действий полиции.
"Выяснилось, что объект был какой-то игрушечный. Также выяснилось, что более одного офицера стреляли из служебного оружия", - говорится в сообщении.
Известно, что полиция открыла огонь во время проведения проверки в центральном районе шведской столицы Вазастан в связи с "угрожающей ситуацией".
"Если полиция применяет служебное оружие против любого лица, то, как правило, проводится предварительное расследование, но в настоящее время ни один сотрудник полиции не подозревается в совершении какого-либо преступления. Предварительное следствие начато для того, чтобы мы могли осуществить следственные мероприятия", - сказал прокурор.
В Швеции этого года от пуль полицейских погибли уже семь человек.
- Как сообщалось, юрист рассказал, в каких случаях обычный человек имеет право застрелить нападающего.
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