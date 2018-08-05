Стивен Сигал занял пост в МИД России
Министерство иностранных дел России назначило голливудского актера Стивена Сигала специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на странице пресс-службы МИД РФ в Facebook.
Отмечается, что задачей Сигала станет развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.
"Речь идет об общественно-политической должности, которая не предусматривает денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия пересекается с традиционной дипломатией. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - говорится в сообщении.
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