Страной путешествуют мицва-мобили - синагоги на колесах
Об этом говорится в сюжете "5 канала".
Объехать планируют 60 населенных пунктов только за месяц. Мобильные синагоги уже побывали в Николаеве и добрались до Одессы.
Участники проекта рассказывают о религиозных атрибутах евреев. Самая главная среди них - свиток Торы. Это своеобразные законы жизни, которые дал Моисей. В "мицва-мобиле" эту книгу читают трижды в неделю - в субботу, понедельник и четверг. Рядом - два черные ящика.
"Это тфилин - две коробки, которые полагаются на мужчин с 13 лет - на руку и на голову. Внутри – пергамент, на котором отрывки из Торы. Носим с собой каждый день, кроме субботы и праздников. Одеваем на руку и на голову. Тем самым показываем, что даем свою голову на служение и сердце Всевышнему", - рассказывает соорганизатор синагоги на колесах Мэнди Вольф.
Создали синагогу на колесах год назад. Тогда "мицва-мобиль" проехал юг Украины. В этом году география шире, поэтому и количество мобилей увеличили. Теперь их два.
"Ищем евреев, делимся со всеми нашими знаниями, светом. Если встречаем еврея - предлагаем сделать заповедь, духовную помощь, можем материально помочь, если человек нуждается. Если человек не еврей - предлагаем 7 заповедей нора", - говорит соучредитель синагоги Арье Вольф.
Останавливается автомобиль возле синагог и просто в людных местах. В Одессе выбрали площадь возле памятника Дюку.
Одесситы говорят: идея интересная, пусть развиваются. Тем более, что туристов в городе вволю.
Синагога на колесах планирует объехать более полусотни украинских городов. После южных областей мицва-мобиль отправится на восток. Завершится экспедиция в конце лета.
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