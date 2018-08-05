Сегодня чтят память жертв Большого террора, в столице состоятся мемориальные мероприятия

5 августа, 2018, 09:34

Сегодня в Украине чтят память жертв Большого террора. В Киеве состоятся поминально-церемониальные мероприятия по жертвам трагедии 1937-38 годов

Об этом пишет Радио Свобода.

"Большой террор" – масштабная кампания массовых репрессий граждан, которая была развернута в СССР в 1937-1938 гг. по инициативе высшего руководства и лично Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивание населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

Большой террор длился 15 месяцев и был официально прекращен по постановлению того же Политбюро ЦК ВКП(б) 17 ноября 1938 года, хотя репрессии в меньших масштабах продолжались и в дальнейшем.

За два года партийная верхушка арестовала 1,5 миллиона человек, 680 тысяч из них были убиты.

На территории УССР, по оценкам историков, было осуждено 198 тысяч 918 человек, из которых около двух третей – к расстрелу. Остальное было отправлено в тюрьмы и лагерей.

План мероприятий по почтению памяти жертв Большого террора в Киеве:

9:00 -10:00 Поминальная Литургия в Покровской церкви на Подоле (внизу Андреевского спуска, м. Контрактовая площадь)

11:00 - 12:00 Панихида и мемориальные мероприятия возле Креста репрессированным в 30-х - 50-х гг.(возле здания бывшего Октябрьского Дворца, м.Майдан Независимости)

13:00 - 15:00 Мемориальные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы"(м.Лесная, далее Броварской маршруткой до Быковнянского мемориала).