Российские военные целенаправленно сбивали пассажирский самолет, - Дэвид Саттер про МН17

5 августа, 2018, 16:34

Катастрофа с малайзийским пассажирским самолетом Boeing-777, летевший рейсом МН17 из Нидерландов, не была случайной. Борт был намеренно подбит русскими

Об этом заявил журналист и публицист, автор книг о преступлениях в путинской России, связанны с подрывом домов, и о преступлениях, которые творил советский режим, Дэвид Саттер, в авторской программе Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Малайзийский Боинг не был уничтожен по ошибке. Трудно представить, что это может быть, но совершенно невозможно спутать пассажирский самолет с грузовым самолетом, который используют украинские войска. А Боинг-777 - это огромный самолет, который имеет два источника тепла, они очень мощные, могут быть захвачены аппаратурой, которая является частью установки "Бука", - отметил он.

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По словам Саттера, "хорошо обученный человек может определить по звуку (а обязательно быть хорошо обученным, если управляешь такой установкой как "Бук"), он может определить (что за самолет движется, - ред.) визуально, по звуку".

"И плюс "Бук" был поставлен прямо под одним из самых занятых коридоров для пассажирских самолетов. Те, кто принимал участие в этой операции, не могли этого не знать, потому что во времена СССР, когда Украина и Россия учились в подобных учреждениях - это все было изучено, где находятся эти коридоры", - добавил журналист.

Кроме того, по словам эксперта, те, кто стрелял и уничтожил этот самолет, "ждали около 5 часов до места, с которого они стреляли".

"Что это значит? Что они ждали объект. Когда им сообщили, что объект приближается, они пошли туда и сделали выстрел. Я не вижу здесь возможности, что это было сделано ошибочно", - подчеркнул Саттер.