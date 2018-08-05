Путин посетил оперный фестиваль в оккупированном Севастополе
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в субботу, 4 августа, Путин посетил вечер-открытие музыкального фестиваля Опера в Херсонесе.
По информации издания, на открытии фестиваля в качестве гостей также присутствовали прокремлевский глава республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, вице-премьер РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и митрополит Псковский и Порховской Тихон.
Также на сайте Кремля сообщили, что позже вместе с митрополитом РПЦ Тихоном Путин посетил Владимирский собор в Херсонесе.
Впервые оккупационная власть провела музыкальный фестиваль Опера в Херсонесе в 2017 году. Тогда гостями музыкального мероприятия стали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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