Путин посетил оперный фестиваль в оккупированном Севастополе

5 августа, 2018, 10:30

Президент РФ Владимир Путин прибыл в аннексированный Севастополь, чтобы посетить оперный фестиваль в Херсонесе

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в субботу, 4 августа, Путин посетил вечер-открытие музыкального фестиваля Опера в Херсонесе.

По информации издания, на открытии фестиваля в качестве гостей также присутствовали прокремлевский глава республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, вице-премьер РФ Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и митрополит Псковский и Порховской Тихон.

Также на сайте Кремля сообщили, что позже вместе с митрополитом РПЦ Тихоном Путин посетил Владимирский собор в Херсонесе.

Впервые оккупационная власть провела музыкальный фестиваль Опера в Херсонесе в 2017 году. Тогда гостями музыкального мероприятия стали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.