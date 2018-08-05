Пресс-секретарь Минобороны России выложила в Instagram свое обнаженное селфи

5 августа, 2018, 19:10

В официальный аккаунт министерства обороны РФ в Instagram попало пикантное женское фото

Это обнаружили журналисты британского таблоида The Sun.

Фотография ненадолго появилась на официальном аккаунте Mil_Ru, который обычно демонстрирует пропагандистские материалы, посвященные военному арсеналу режима Путина. Один из пользователей написал, что лицо, которое ведет Instagram российских военных, очевидно, забыло выйти с этого аккаунта и залогиниться в собственный. Пост был быстро удален, однако фото все же сохранилось.

Инцидент вызвал горячие спекуляции относительно лица женщины на фото. Несколько пользователей Twitter пришли к выводу, что за размещением поста стоит военная пресс-секретарь Россияна Марковская.

Марковской 26 лет, она была назначена личным пресс-секретарем министра обороны России Сергеем Шойгу. Является бывшим корреспондентом, изучала журналистику в Дальневосточном федеральном университете (Россия, Владивосток).

Марковская переехала в Москву два года назад, где работала на телеканалах РЕН-ТВ и "Звезда".