Пресс-секретарь Минобороны России выложила в Instagram свое обнаженное селфи
Это обнаружили журналисты британского таблоида The Sun.
Фотография ненадолго появилась на официальном аккаунте Mil_Ru, который обычно демонстрирует пропагандистские материалы, посвященные военному арсеналу режима Путина. Один из пользователей написал, что лицо, которое ведет Instagram российских военных, очевидно, забыло выйти с этого аккаунта и залогиниться в собственный. Пост был быстро удален, однако фото все же сохранилось.
Инцидент вызвал горячие спекуляции относительно лица женщины на фото. Несколько пользователей Twitter пришли к выводу, что за размещением поста стоит военная пресс-секретарь Россияна Марковская.
Марковской 26 лет, она была назначена личным пресс-секретарем министра обороны России Сергеем Шойгу. Является бывшим корреспондентом, изучала журналистику в Дальневосточном федеральном университете (Россия, Владивосток).
Марковская переехала в Москву два года назад, где работала на телеканалах РЕН-ТВ и "Звезда".
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-