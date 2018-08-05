Порошенко, Полторак и Гройсман поздравили военных с Днем Воздушных сил ВСУ

5 августа, 2018, 11:27

Главнокомандующий ВСУ президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником

Поздравления они опубликовали в Facebook.

"Поздравляю с профессиональным праздником стражей небесных границ Украины. Желаю нашим военным чистого неба над головой. Пусть вас оберегают небесные Ангелы!", - написал президент.

Министр обороны написал: "Сегодня профессиональный праздник всех, кто соединил судьбу с Воздушными силами Вооруженных сил Украины! Благодарен военнослужащим Воздушных сил за проявленные во время выполнения боевых задач мужество и решительность, за те колоссальные нагрузки и риски, которые им приходилось и приходится выдерживать и преодолевать. Но никто, кроме вас, не способен выполнить эту важнейшую для безопасности государства миссию.

Горжусь нашими опытными пилотами, ветеранами. Вы лучший пример для подражания молодым поколениям защитников украинского воздушного пространства, которые мы сейчас готовим.

Светлая память военнослужащим Воздушных сил, погибшим в борьбе за мирное будущее Украины!

Желаю всем защитникам украинского неба успехов в их благородном деле, удачных возвратов после каждого взлета, а их семьям - мира и благополучия!

Несите на своих крыльях украинскую победу!

Слава Украине!

Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины!"

"С праздником смелых воинов, которые защищают украинское небо!", - написал премьер.