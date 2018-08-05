Полицейские, по которым оккупанты открыли огонь в Марьинке, находятся в Днепровском госпитале

5 августа, 2018, 08:41

Жизни полицейских Андрея Пустового и Ильи Сидоренко, которые во время патрулирования и вражеского снайперского обстрела в Марьинке получили огнестрельные ранения, ничего не угрожает

Об этом в Фейсбуке сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Пули в бронежилет и в приклад автомата. Они и спасли... 04 августа... в 11.00, на окраине города Марьинка, во время патрулирования и вражеского снайперского обстрела получили огнестрельные ранения полицейские Полка Днепр-1 со склада ГУНП в Днепропетровской области лейтенанты полиции Андрей Пустовой и Илья Сидоренко. Их жизни ничего не угрожает. Пострадавших госпитализировали в Мечникова", - сообщил чиновник.