Опубликованы карты, наглядно показывающие блокаду Россией украинских портов в Азовском море

5 августа, 2018, 16:57

В сети появились последние подробности устроенной Российской Федерацией искусственной блокады украинских портов Азова

Соответствующие материалы на своей странице в Facebook разместил главный редактор сайта BlackSeaNews, один из лучших украинских экспертов по безепасностной и экономической ситуации в бассейне Черного моря Андрей Клименко.

Так, на первой карте - пустой порт Мариуполя. Синим цветом обозначены суда, находящиеся на ремонте, красным - буксиры, желтым - бункеровщики и нафтосборщики, тому подобное. Судов, которые нагружаются или разгружаются, не видно.

На второй карте - почти пустой порт Бердянска, только два парохода нагружаются.

На третьей карте в верхней части зафиксировано, что из Мариуполя/Бердянска прохода в Черное море перед Керченским проливом ожидают 18 судов, два из них - более 6 суток, пять - свыше 5 суток, два - более 4 суток.

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В нижней части этой же карты указано, что в Керченском проливе ожидают прохода в Азовское море - в Мариуполь/Бердянск - 10 кораблей, 3 из них - от 3 до 6 суток.

Кроме того, опубликованы списки судов и время ожидания в/из Мариуполя/Бердянска.