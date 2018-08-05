Опубликованы карты, наглядно показывающие блокаду Россией украинских портов в Азовском море
Соответствующие материалы на своей странице в Facebook разместил главный редактор сайта BlackSeaNews, один из лучших украинских экспертов по безепасностной и экономической ситуации в бассейне Черного моря Андрей Клименко.
Так, на первой карте - пустой порт Мариуполя. Синим цветом обозначены суда, находящиеся на ремонте, красным - буксиры, желтым - бункеровщики и нафтосборщики, тому подобное. Судов, которые нагружаются или разгружаются, не видно.
На второй карте - почти пустой порт Бердянска, только два парохода нагружаются.
На третьей карте в верхней части зафиксировано, что из Мариуполя/Бердянска прохода в Черное море перед Керченским проливом ожидают 18 судов, два из них - более 6 суток, пять - свыше 5 суток, два - более 4 суток.
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В нижней части этой же карты указано, что в Керченском проливе ожидают прохода в Азовское море - в Мариуполь/Бердянск - 10 кораблей, 3 из них - от 3 до 6 суток.
Кроме того, опубликованы списки судов и время ожидания в/из Мариуполя/Бердянска.
- Как заявил военный эксперт Тарас Чмут в эфире Еспресо.TVне исключено, что Россия предпримет попытки прямого захвата Азовского побережья Украины, которое можно защитить только противокорабельными ракетами и авиацией.
- По словам же пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна, Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма, в том числе российских военных баз на оккупированном полуострове.
- Президент Украины Петр Порошенко поручил ВСУ остановить провокации России в Азовском море.
- Также украинская власть готовит пакет санкций в ответ на блокаду портов и предупреждает о возможности военной атаки на Мариуполь.
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