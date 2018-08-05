Около 300 тыс. украинцев оформили, но не забрали загранпаспорт

5 августа, 2018, 19:48

По состоянию на июнь 2018 года в Украине свыше 280 тысяч человек заплатили за оформление заграничного паспорта, прошли процедуру, но не явились вовремя в подразделения Государственной миграционной службы для его получения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГМС.

В соответствии с нормативными требованиями, документы хранятся до одного года с даты оформления, а оплаченные за оформление средства владельцам утилизированных паспортов Миграционная служба не возвращает.

От момента внедрения паспортов гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем - с января 2015 года по август 2018 года оформлено около 9,5 миллиона биометрических документов.