Норвежские компании построят в Украине 70 ветровых и несколько солнечных электростанций
Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Норвегии.
В частности, норвежская компания NBT планирует построить 70 ветровых электростанций в Херсонской области.
"Объемы электроэнергии, которая будет генерироваться ветровыми электростанциями, позволят обеспечивать энергоснабжением не менее 50 тыс домохозяйств. Общий объем иностранных инвестиций, связанных с реализацией первого этапа проекта, составит более 370 млн. евро. К реализации проекта в качестве субподрядчиков будут также привлекаться местные украинские компании" , - отмечается в сообщении.
Еще одна норвежская компания - Scatec Solar - намерена построить несколько комплексов солнечных электростанций. Это позволит привлечь 200-300 млн евро инвестиций в украинскую экономику.
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