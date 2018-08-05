 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Норвежские компании построят в Украине 70 ветровых и несколько солнечных электростанций

Вопросам подготовки мощного инвестиционного проекта по сооружению комплекса ветровых электростанций в Херсонской области была посвящена встреча посла Украины в Королевстве Норвегия Вячеслава Яцюка с главным исполнительным директором норвежской компании NBT Юаром Викеном, состоявшаяя в посольстве Украины в Осло 3 августа 2018 года

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Норвегии.

В частности, норвежская компания NBT планирует построить 70 ветровых электростанций в Херсонской области.
"Объемы электроэнергии, которая будет генерироваться ветровыми электростанциями, позволят обеспечивать энергоснабжением не менее 50 тыс домохозяйств. Общий объем иностранных инвестиций, связанных с реализацией первого этапа проекта, составит более 370 млн. евро. К реализации проекта в качестве субподрядчиков будут также привлекаться местные украинские компании" , - отмечается в сообщении.

Еще одна норвежская компания - Scatec Solar - намерена построить несколько комплексов солнечных электростанций. Это позволит привлечь 200-300 млн евро инвестиций в украинскую экономику.

  • Как сообщалось, на Херсонщине открыли ветроэлектростанцию, которая войдет в тройку крупнейших в Украине.
  • В Украине рекордными темпами растет производство «зеленой» электроэнергии.
  • Заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция.
  • На Львовщине появятся 6 станций возобновляемой энергетики.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2018 воскресенье

4 августа, 2018 суббота

больше новостей

5 августа, 2018 воскресенье

4 августа, 2018 суббота

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать