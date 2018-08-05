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Европа страдает от жары - может быть побит 40-летний рекорд

В странах Европы на этих выходных может быть побит температурный рекорд 1977 года, который составил 48 градусов по шкале Цельсия

Об этом сообщает The Guardian.

"В некоторых районах Португалии температура достигает 46 градусов. В некоторых испанских городах – до 44 градусов. Во Франции через волну жаркого воздуха, которая пришла из Африки, остановили работу 4 ядерных реактора. Таким образом, эксперты говорят, что на этих выходных в Европе может быть побит температурный рекорд 1977 года, то есть 48 градусов", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в некоторых странах Западной Европы уже появились первые человеческие жертвы от аномальной жары.

В Испании и Португалии лесные пожары охватили тысячи гектаров территории.

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