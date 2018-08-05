Байден существенно опередил Трампа в президентском рейтинге США
Как пишет People, такие результаты показывает новый опрос Politico.
Из 1993 зарегистрированных избирателей 44% заявили, что в 2020 году они будут голосовать за Байдена, а 37% - за Трампа. "Примечательно, что 89% демократов говорят, что они отдадут предпочтение общему кандидату-демократу в сравнении с Трампом, но 80% демократов говорят, что они отдают предпочтение Байдену над Трампом", - сказал управляющий директор Competition Morning Тайлер Синклер.
78% зарегистрированных республиканцев заявили, что они будут голосовать за переизбрание Трампа. Байден, 75 лет, принимал участие в президентских кампаниях 1998 и 2008 годов, но вышел из них на ранних этапах. Бывший сенатор от Делавэра заявил, что не исключает своего участия в кампании 2020 года и примет соответствующее решение до конца года. Трамп и Байден в прошлом обменялись рядом оскорблений. Трамп также называл Байдена своим "оппонентом-мечтой" во время будущей кампании 2020 года.
- Как сообщалось, дочь экс-генпрокурора Шокин подаст в суд на Байдена.
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