Авария на Печерске: Jaguar так ударил Volkswagen, что тот перевернулся на крышу
5 августа, 2018, 15:30
В Печерском районе города Киева на перекрестке улиц Михаила Бойчука (бывшая Киквидзе) и Бастионной в воскресенье, 5 августа 2018 года, произошло ДТП с участием легковых автомобилей Jaguar и Volkswagen
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
От столкновения Volkswagen перевернулся на крышу.
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На место вызвали скорую помощь.
Врачи осмотрели участников аварии, которые от госпитализации отказались.
- Как уже сообщалось, 4 августа В Одесской области автомобиль влетел в отбойник, через погиб 7-летний мальчик. Еще двое детей получили травмы.
- За рулем находилась мать мальчика. Она пыталась объехать собаку, которая выскочила на автостраду, и не справилась с управлением.
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