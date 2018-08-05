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Авария на Печерске: Jaguar так ударил Volkswagen, что тот перевернулся на крышу

В Печерском районе города Киева на перекрестке улиц Михаила Бойчука (бывшая Киквидзе) и Бастионной в воскресенье, 5 августа 2018 года, произошло ДТП с участием легковых автомобилей Jaguar и Volkswagen

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

От столкновения Volkswagen перевернулся на крышу.

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На место вызвали скорую помощь.

Врачи осмотрели участников аварии, которые от госпитализации  отказались.

  • Как уже сообщалось, 4 августа В Одесской области автомобиль влетел в отбойник, через погиб 7-летний мальчик. Еще двое детей получили травмы.
  • За рулем находилась мать мальчика. Она пыталась объехать собаку, которая выскочила на автостраду, и не справилась с управлением.
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