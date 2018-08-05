Авария на Печерске: Jaguar так ударил Volkswagen, что тот перевернулся на крышу

5 августа, 2018, 15:30

В Печерском районе города Киева на перекрестке улиц Михаила Бойчука (бывшая Киквидзе) и Бастионной в воскресенье, 5 августа 2018 года, произошло ДТП с участием легковых автомобилей Jaguar и Volkswagen