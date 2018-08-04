Задержали военного-предателя, который перешел на сторону оккупантов в Крыму

4 августа, 2018, 08:13

В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего военного, которого подозревают в дезертирстве из украинской армии в Крыму во время оккупации полуострова Россией

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Мужчина находился в розыске с 2014 года и лишь на днях, 1 августа, его удалось задержать.

По информации правоохранителей, в начале марта 2014 старший солдат воинской части, дислоцированной в АР Крым, не явился к месту службы на материковой части Украины. Тем временем стало известно, что в течение 2015 года он проходил службу в рядах вооруженных сил РФ. Уже после прохождения службы у оккупантов мужчина вернулся домой, в Александрийский район Кировоградской области.

В прокуратуре отметили, что на данный момент выясняется, способствовал ли перебежчик военному командованию России в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Решается вопрос о возбуждении второго уголовного производства по статье 111 (государственная измена).