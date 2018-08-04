Задержали военного-предателя, который перешел на сторону оккупантов в Крыму
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.
Мужчина находился в розыске с 2014 года и лишь на днях, 1 августа, его удалось задержать.
По информации правоохранителей, в начале марта 2014 старший солдат воинской части, дислоцированной в АР Крым, не явился к месту службы на материковой части Украины. Тем временем стало известно, что в течение 2015 года он проходил службу в рядах вооруженных сил РФ. Уже после прохождения службы у оккупантов мужчина вернулся домой, в Александрийский район Кировоградской области.
В прокуратуре отметили, что на данный момент выясняется, способствовал ли перебежчик военному командованию России в разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Решается вопрос о возбуждении второго уголовного производства по статье 111 (государственная измена).
- Как сообщалось, контрразведка разоблачила предателя, который выдавал позиции ВСУ и собирался перейти на сторону "ДНР".
- Завербованного российскими спецслужбами майора осудили на 14 лет.
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