Юрист рассказал, в каких случаях обычный человек имеет право застрелить нападающего
Об этом рассказал управляющий партнер юридической фирмы Назар Мартынюк, пишет львовская газета Экспресс.
"В Уголовном кодексе есть статья 36 - в ней говорится о необходимой обороне. Если речь идет о противоправном посягательстве на ваши права или охраняемые законом интересы, вы можете принять надлежащие и достаточные меры, чтобы предотвратить противоправное посягательство, проще говоря, прекратить нападение. Но при этом указано, что необходимой обороной признаются действия, при которых не было допущено превышение ее пределов. А были ли превышены эти пределы - оценивает следствие и суд в каждом конкретном случае", - отметил Мартынюк.
Знаковым стало постановление Верховного Суда Украины относительно применения оружия с целью защиты, принятое в апреле этого года. В ней написано, что нет пределов необходимой обороны, когда речь идет о нападении вооруженного человека, нападении группы лиц или противоправное проникновение в жилье или другое помещение - вплоть до лишения жизни того, кто совершает такие действия.
Как отмечается в материале, недавно суд признал виновным 45-летнего мужчину, который стрелял из охотничьего ружья в группу людей. На судебном заседании этот гражданин объяснил, что произошло. 19 июня 2018 года он находился в своем доме, ему позвонил сосед и сообщил, что во двор зашла группа людей.
Хозяин выглянул в окно и увидел незнакомцев, которые ломают замок на двери дома. Вместе с женой он трижды звонил в полицию, но та не прибыла на место происшествия. Поскольку на просьбы покинуть территорию неизвестные не отреагировали, мужчине пришлось стрелять.
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